Бывший генеральный директор РФС и экс-президент футбольного "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал новость о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
По информации СМИ, Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из клиник Мюнхена, где бывшему политику должны были провести операцию на сердце. При жизни Лужков был болельщиком "Торпедо", а с Тукмановым был знаком лично.
"Я запомнил Юрия Лужкова как очень внимательного в общении человека, открытого. Он мог всегда прийти на помощь и поддержать. Он был очень справедливым человеком. Он любил свой город, любил москвичей и гордился тем, что делал.
Что касается его спортивных увлечений, то он не только играл в футбол, но еще и в теннис, катался на лыжах. И вообще, все ребята из "Торпедо" очень тепло к нему относились. Очень жаль, что такой человек ушел из жизни. Он очень многое сделал для Москвы. Это был деятель государственного масштаба", - цитирует Тукманова Sport24.ru.
Экс-президент "Торпедо" Тукманов - о смерти Лужкова: это был деятель государственного масштаба
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