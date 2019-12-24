Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе дал интервью, в котором рассказал о кредите доверия главного тренера воронежской команды Владимира Бесчастных.
Бесчастных возглавил "Факел" по ходу сезона. Под его руководством команда провела в ФНЛ 8 матчей, в которых одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
"Достаточен ли кредит доверия Бесчастных? Конечно, кредит доверия есть. И это не обсуждается. Спустя месяц после прихода тренера при определенных ограничениях, о которых я уже говорил, какие-то выводы делать невозможно.
У Бесчастных есть колоссальное желание работать главным тренером. Он для этого учился и получал лицензию Pro. В такой ситуации, как у нас, мало кто из тренеров, на которых на рынке есть спрос, готов прийти в команду из нижней части турнирной таблицы с финансовыми проблемами. Но Владимир Евгеньевич не испугался.
Он прекрасно понимал, куда идет. Мы с ним долго разговаривали на эту тему. Он принял вызов для себя и готов с этими проблемами вместе с клубом справляться. Это самое основное, когда человек готов к проблемам и трудностям. Не жаловаться на них, а с ними справляться", — сказал Асхабадзе в программе "Футбол Губернии", на которую ссылается Sport24.
"Факел" после 25 туров ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
Асхабадзе: у Бесчастных есть кредит доверия, он готов к проблемам и трудностям
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