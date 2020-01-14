"Мордовия" на неделю перенесла начало первого тренировочного сбора в Саранске из-за проблем с финансированием. Об этом сообщил директор саранского клуба Николай Левин.
"Мы на неделю перенесли начало сбора команды. Есть небольшие трудности, ждем решения. Мы собираемся начать 21 января, но мы и 15-го собирались. Пока ситуация такая", — приводит слова Левина ТАСС.
В ноябре Левин сообщил что задолженность по зарплате перед футболистами "Мордовии" составляет порядка 2,5 месяца. На данный момент они увеличились.
"Существует задолженность по заработной плате перед всеми: футболистами, мной, другими сотрудниками. Ситуация такая — она превышает предыдущую", — отметил Левин.
"Мордовия" после 25 туров занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков).
"Мордовия" отложила зимний сбор в Саранске из-за финансовых трудностей
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