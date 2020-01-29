Бывший главный тренер "Химок" Андрей Талалаев заявил, что ему пока не поступало официального предложения возглавить "Мордовию".
Напомним, 23 января "Химки" объявили об уходе Талалаева с поста главного тренера клуба. Причина - смена вектора развития клуба. Позже "Химки" возглавил Сергей Юран.
"У меня есть много предложений на сегодняшний день, которые я рассматриваю. Могу сказать, что я готов работать. "Мордовия"? У меня нет пока никакой информации на сегодняшний день. Если мы будем писать про каждую информацию, которая появляется, то места не хватит", - цитирует Талалаева Sport24.
"Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 19 очков в 25 матчах.
Талалаев прокомментировал слухи о возможной работе в "Мордовии"
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