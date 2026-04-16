Романцев: в "Зените" большинство болеет за "Спартак"

"А, оказывается, в "Зените" болеет за "Спартак" большинство. В нынешнем. Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова, ветераны, бывшие игроки, все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют!Но они как хотят, чтобы "Спартак" заиграл. Все, оказывается, болельщики "Спартака", зенитовцы!" - сказал Романцев в интервью на аккаунте WINLINE во "Вконтакте".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 24-х матчах. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке в чемпионате России с 42 баллами в своем активе.
Под руководством Олега Романцева красно-белые 8 раз стали чемпионами России, 1 раз - чемпионами СССР, 3 раза выиграли Кубок России и 1 раз - Кубок СССР.