Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Романцев: в "Зените" большинство болеет за "Спартак"

Бывший игрок и тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о петербургском "Зените".
Российский специалист заявил, что большинство в "Зените" болеет за московский "Спартак".

"А, оказывается, в "Зените" болеет за "Спартак" большинство. В нынешнем. Посмотрите, почитайте, начиная от моего друга Генки Орлова, ветераны, бывшие игроки, все сейчас спартаковским тренером интересуются, все рекомендуют!
Но они как хотят, чтобы "Спартак" заиграл. Все, оказывается, болельщики "Спартака", зенитовцы!" - сказал Романцев в интервью на аккаунте WINLINE во "Вконтакте".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 24-х матчах. Московский "Спартак" располагается на шестой строчке в чемпионате России с 42 баллами в своем активе.

Под руководством Олега Романцева красно-белые 8 раз стали чемпионами России, 1 раз - чемпионами СССР, 3 раза выиграли Кубок России и 1 раз - Кубок СССР.

