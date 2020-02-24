"Мордовия" по пенальти обыграла "Томь" на Кубке ФНЛ

#ФКМордовияТомь 0:0, пен. 5:4. ПОБЕДА в серии пенальти!!! Орлов! Стрелов! Соболев! Купцов! Ятченко! Все - точно! Пятый удар томичей парировал Денис Шебанов!!!— FC Mordovia Saransk (@fc_mordovia) February 24, 2020
Кубок ФНЛ
Плей-офф
"Томь" – "Мордовия" 0:0 (3:5)
"Томь": Вавилин, Иванов (Запрягаев, 45+3), Каккоев, Лисинков (Каленкович, 46), Синяк (Горбатюк, 46), Киреенко (Эдиев, 63), Андреев (Шурыгин, 76), Шалаев (Леонов, 63), Буранов (Сакович, 45+2), Ахъядов, Долгов (Тлупов, 55)
"Мордовия": Шебанов, Ятченко, Стрелов, Климов, Сухарев, Сарычев, Поветкин (Купцов, 57), Соболев, Орлов, Навлётов (Калиханов, 8), Ермаков
Предупреждения: Ятченко, 25, Буранов, 28, Долгов, 34, Буранов, 45, Орлов, 56, Шурыгин, 80