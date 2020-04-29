Как сообщает "Матч ТВ", футболисты и персонал "Сокола" перевели 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы.
Напомним, первенство ПФЛ было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, сезон в ПФЛ будет завершен досрочно.
"Сокол" в турнирной таблице занимает третье место. В данный момент клуб не подавал на лицензирование для ФНЛ, хотя и собрал пакет документов.
"Сокол" перевел 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы
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