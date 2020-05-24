"Факел" сохранил весь тренерский штаб на следующий сезон

Воронежский "Факел" продлил контракты с тренерским штабом во главе с Владимиром Бесчастных до конца сезона 2020/21.

Фото: сайт "Факела"

Об этом сообщил официальный сайт клуба. Ранее пресс-служба "Факела" уже публиковала сообщение, что тренеры воронежской команды будут оставлены на грядущий сезон.



15 мая на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. Воронежский "Факел" по итогам 27 туров занял предпоследнее 19-е место, набрав 19 очков.