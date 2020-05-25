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Владелец "Торпедо": перед командой не стоит задача выхода в РПЛ

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев прокомментировал уход Елены Еленцевой с поста президента клуба и рассказал о задачах нового руководителя Дениса Маслова.
Фото: Sports.ru
- У нее кончился контракт, дальше по обоюдному согласию мы решили его не продлевать. За все, что она сделала, я ей выражаю огромную благодарность. Это чисто бизнес-решение, здесь нет никакого конфликта и никаких претензий.

Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 - закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру. Но задачи по повышению в классе не стоит, - цитирует Авдеева ТАСС.

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25 мая клуб объявил, что прежний президент "Торпедо" Елена Еленцева, которая была у руля команды с 2017 года, покинет пост 31 мая по истечении контракта.

Новый руководитель "автозаводцев" Денис Маслов был исполнительным директором в "Амкаре", который был расформирован в ноябре 2018 года.

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Московское "Торпедо" завершило сезон ФНЛ на 4-м месте, набрав 53 очка в 27 турах. Переходные матчи между командами Премьер-лиги и ФНЛ не состоятся. "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.


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Теги: Авдеев Торпедо ФНЛ
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