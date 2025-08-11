Дмитриев: чувствую в себе силы бороться за место в составе "Спартака"

"Станкович всегда подсказывает на тренировках, что-то объясняет. В этом плане всё нормально. Мы все одна команда. Конечно, я чувствую в себе силы бороться за место в составе", - цитирует Дмитриева "Чемпионат".
21-летний Игорь Дмитриев, играющий на позиции левого крайнего нападающего, дебютировал за основную команду "Спартака" 19 июля. Всего в текущем сезоне вингер принял участие уже в 4 матчах чемпионата и Кубка России, в которых провел на поле 153 минуты и отметился двумя результативными передачами. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Форвард "Спартака" Игорь Дмитриев заявил о готовности бороться за место в основе команды.
Фото: ФК "Спартак"