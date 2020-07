Адиев сообщил о продлении контракта с "Чайкой"

View this post on Instagram

В «Чайке» – до 2023 года ? Я счастлив остаться в «Чайке» и продолжить свою работу в этом клубе. Как вы знаете, руководство предложило мне новый долгосрочный контракт, и я с большим удовольствием принял это предложение. Мы будем вместе строить команду и решать поставленные перед клубом задачи ? Хочу поблагодарить президента клуба Андрея Ивановича Чайку и всё руководство за оказанное мне доверие. Клуб создал для меня все условия, и я продолжу работать на максимуме своих возможностей, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Андрей Иванович глубоко понимает футбол, вникает во внутренние процессы команды, участвует в её каждодневной жизни и шаг за шагом строит большой клуб на наших с вами глазах. Во многом благодаря такому подходу и личному участию президента, тренерский штаб может сосредоточиться исключительно на рабочих задачах и не отвлекаться ни на какие другие вопросы. За последнее время было много разговоров и домыслов относительно моего будущего, но здесь, в «Чайке», я чувствую себя как дома. Я хочу расти и развиваться именно с этим клубом и достигать самых высоких целей вместе с «Чайкой». Для этого здесь созданы все условия! За время перерыва мы значительно перестроили команду, практически полностью обновили состав и входим в новый сезон с оптимизмом и желанием побеждать в каждом матче. Я еще раз благодарю Андрея Ивановича за доверие? Вместе мы можем больше. Только вперёд! #АдиевВСтае