Как сообщает "Матч ТВ", "Торпедо" подпишет контракт с Евгением Конюховым, который покинул "Крылья Советов". 33-летний вратарь уже прошел медицинское обследование в столичном клубе.
Лодыгина же в команде Сергея Игнашевича не будет. 31 июля у 30-летнего футболиста заканчивается контракт с тульским "Арсеналом".
Лодыгин не перейдет в "Торпедо"
Вратарь Юрий Лодыгин не перейдет в московское "Торпедо".
Фото: © ФК "Арсенал"
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