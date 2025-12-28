"По Наиру никаких предложений сейчас в "Црвену Звезду" не поступало. Клуб готов продать Тикнизяна, если поступит хорошее предложение зимой, но пока оно не поступало в клуб", - цитирует Цветковича "СЭ".
Наир Тикнизян выступает за сербскую "Црвену Звезду" с июля 2025 года, ранее защитник был игроком московского "Локомотива". В составе сербского клуба Тикнизян провел 25 матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В Сербии считают, что "Црвена Звезда" может продать Тикнизяна зимой
Сербский журналист Иван Цветкович высказался о будущем защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна.
