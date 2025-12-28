Матыцин: Сафонов и Акинфеев олицетворяют успех нашей вратарской школы

"Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти - Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей - в финале Межконтинентального кубка. Считаю, что они олицетворяют успех нашей вратарской школы, воспитанниками которой являются", - приводит слова Матыцина РИА Новости Спорт.
Матвей Сафонов является воспитанником академии "Краснодара". Летом 2024 года он перешел в "ПСЖ", вместе с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и кубок страны. В декабре россиянин помог парижскому клубу одержать победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти.
Игорь Акинфеев играет в системе ЦСКА 35 лет. В этом году он установил мировое достижение как самый преданный одному клубу футболист. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал кубок и суперкубок страны. В 2008 году голкипер завоевал бронзовые награды чемпионата Европы в составе российской сборной.
Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин высказался об успехе российских вратарей Игоря Акинфеева из ЦСКА и Матвея Сафонова из "ПСЖ".
