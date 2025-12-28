Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
17:00
ЛидсНе начат
Кристал Пэлас
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
0 - 0 0 0
Верона1 тайм
Кремонезе
17:00
НаполиНе начат
Болонья
20:00
СассуолоНе начат
Аталанта
22:45
ИнтерНе начат

Матыцин: Сафонов и Акинфеев олицетворяют успех нашей вратарской школы

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин высказался об успехе российских вратарей Игоря Акинфеева из ЦСКА и Матвея Сафонова из "ПСЖ".
Фото: ТАСС
"Это два ярких представителя нашей вратарской школы. В разные периоды себя проявили, взяв исторические пенальти - Игорь, выступая за сборную на чемпионате мира, долгие годы успешно выступая за национальную команду, а Матвей - в финале Межконтинентального кубка. Считаю, что они олицетворяют успех нашей вратарской школы, воспитанниками которой являются", - приводит слова Матыцина РИА Новости Спорт.

Матвей Сафонов является воспитанником академии "Краснодара". Летом 2024 года он перешел в "ПСЖ", вместе с которым выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции и кубок страны. В декабре россиянин помог парижскому клубу одержать победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти.

Игорь Акинфеев играет в системе ЦСКА 35 лет. В этом году он установил мировое достижение как самый преданный одному клубу футболист. Вместе с армейцами он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал кубок и суперкубок страны. В 2008 году голкипер завоевал бронзовые награды чемпионата Европы в составе российской сборной.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится