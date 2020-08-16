"Краснодар-2" на своем поле принимал "Торпедо". Поединок завершился победой гостей со счетом 3:0. Отметим, что это первая победа подопечных Сергея Игнашевича в новом сезоне.
"Торпедо" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. "Краснодар-2" расположился на 14-й позиции, имея в своем активе 4 балла.
ФНЛ. 4-й тур
"Краснодар-2" - "Торпедо" - 0:3
Голы: Нетфуллин, 24, Лебеденко, 65, Кертанов, 71.
"Торпедо" на выезде разгромило "Краснодар-2"
Московское "Торпедо" прервало серию без побед в новом сезоне.
Фото: ФК "Торпедо"
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