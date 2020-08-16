Осинькин: ни о какой эйфории речи быть не может. "Крылья" пока выиграли только две игры

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 4-го тура Футбольной Национальной Лиги с "Чайкой" (3:0).

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Мы готовились к сложной и трудной игре. По первому тайму у "Крыльев" не было того преимущества, которое могло превратиться в крупную победу с легкой концовкой. Постепенно мы понимаем, как надо играть, привыкаем к определенным вещам.



Пока выиграли только две игры, а в чемпионате — 42. Ни о какой эйфории речи быть не может", - передает слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.



Также главный тренер "Крыльев" отметил, что из четырёх сыгранных игр в текущем сезоне ФНЛ игра против "Чайки" была лучшей в исполнении самарцев.



Напомним, что после 4-х проведённых туров "Крылья Советов" занимают 6 строчку в чемпионате ФНЛ, имея в своём активе 7 очков. Следующий матч самарцы проведут 22 августа дома против "Оренбурга".