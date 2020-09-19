"Да, это правда. Я получил предложение от президента клуба, у нас есть договоренности, но контракт ещё не подписан. В ближайшее время покину "Енисей", - цитирует специалиста Р-Спорт.
Вчера, 18 сентября, президент "Славии" Венцеслав Стефанов заявил, что Тарханов станет новым главным тренером софийского клуба.
Напомним, что 66-летний специалист уже работал в "Славии" с 2015 по 2016 год. Под его руководством софийский клуб занял 4 место в чемпионате Болгарии.
"Енисей" Тарханов возглавил в июне этого года. Красноярский клуб после 9-и туров занимает 13 место в первенстве Футбольной национальной лиги.
Главный тренер "Енисея" Тарханов подтвердил, что покинет клуб и возглавит болгарскую "Славию"
Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов подтвердил, что покинет красноярский клуб и возглавит болгарскую "Славию".
Фото: ТАСС
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