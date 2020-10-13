Встреча завершилась поражением московской команды со счетом 1:2.
"Мы такие игры ждем с нетерпением, потому что матчи с командами, которые готовятся к повышению в классе показывают, на что способны наши игроки. По игре хочется сказать, что была достаточно хорошая игра. Единственное, что Самара с такими игроками должна забивать голы не такие, когда назначаются пенальти в первом тайме. Судья принял такое решение, это останется у него на совести. Мы воспитываем молодых футболистов и не хотим, чтобы над ними издевались", - передает слова Пилипчука корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
В текущем сезоне ФНЛ "Спартак-2" занимает четвертое место, набрав 28 очков. "Крылья Советов" расположились на третьей строчке, имея в своем активе 32 очка.
В следующем туре "Спартак-2" примет "Оренбург". Встреча состоится 17 октября.
Пилипчук - о судействе в Самаре: мы не хотим, чтобы над игроками издевались
Главный тренер "Спартака-2" Роман Пилипчук подвел итог матча 15-го тура ФНЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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