"Зенит" проведет товарищеский матч с белорусским клубом

- Все знают, что сейчас будут у ребят выходные, мы отдохнем пару дней. 27 сентября мы играем на "Борисов Арене" с 2DROTS.
И 1 октября мы улетаем в Питер, где 4-го числа сыграем с "Зенитом", - сказал Рогожкин на пресс-конференции.
После девяти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками в своем активе. БАТЭ занимает 14 место в чемпионате Белоруссии с 18 баллами после 22 сыгранных туров.
Команды проводили очную встречу в марте 2025 года - победу со счетом 5:0 одержали сине-бело-голубые.