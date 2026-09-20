"Зенит" проведет товарищеский матч с белорусским клубом

Главный тренер белорусского БАТЭ Виталий Рогожкин рассказал о ближайших планах команды.

Фото: Pressball

И 1 октября мы улетаем в Питер, где 4-го числа сыграем с "Зенитом", - сказал Рогожкин на пресс-конференции.