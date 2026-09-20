Корнеев: "Галатасарай" возомнил себя "Барселоной"

Российский функционер Игорь Корнеев прокомментировал поражение "Галатасарая" от "Трабзонспора" в 6 туре чемпионата Турции.

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"Галатасарай" возомнил себя "Барселоной", играя против Салаха с высокой линией обороны. Салах — просто машина.