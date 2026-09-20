Корнеев: "Галатасарай" возомнил себя "Барселоной"

- Батраков вышел при 0:3. В такой обстановке сделать что?то сложно, но он старался — не отыгрывал только назад.
"Галатасарай" возомнил себя "Барселоной", играя против Салаха с высокой линией обороны. Салах — просто машина.
В 34 года так бежать — феноменальный игрок, - сказал Конеев в эфире "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. В составе турецкого клуба российский полузащитник вышел на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.
Вчера, 19 сентября, "Галатасарай" на выезде уступил "Трабзонспору" в матче 6 тура турецкой Суперлиги со счетом 0:4, хет-трик на свой счет в этой встрече записал Мохамед Салах. Батраков вышел на поле во втором тайме.