Дзюба - о своем будущем: идти и ковыряться где-то в командах "таких" - смысл?

- Не знаю, честно. Прострация. 50 на 50. На самом деле скорее нет, чем да. Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Ради чего? Если б позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своём возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить, — это одна история.
А идти и ковыряться где-то в командах "таких" — смысл? - сказал Дзюба в шоу "Кстати" на платформе "VK Видео".
Напомним, что Артем Дзюба по окончании сезона-2025/26 покинул тольяттинский "Акрон", за который он выступал с сентября 2024 года. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, национальной команды России и тольяттинского клуба. На данный момент форвард находится без команды.
Ранее Дзюба выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Локомотив", тульский "Арсенал" и ряд других российских клубов, а также был игроком турецкого "Адана Демирспор".