Турецкий журналист объяснил, зачем "Галатасараю" нужен Батраков

Турецкий журналист Эмре Озджан высказался о полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.

Фото: ФК "Галатасарай"

- "Галатасараю" необходим Батраков для связи между линиями в центре поля. В центральной зоне команда полностью потеряла связь между игроками.