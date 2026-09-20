Турецкий журналист объяснил, зачем "Галатасараю" нужен Батраков

- "Галатасараю" необходим Батраков для связи между линиями в центре поля. В центральной зоне команда полностью потеряла связь между игроками.
Юнус практически этого не делает, он играет почти как второй нападающий. Когда Сара действовал на позиции атакующего полузащитника, у него тоже совсем не получалось выполнять эту функцию. Батраков — главный игрок, который способен это делать, - приводит слова Озджана NOW Spor в соцсетях.
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. В составе турецкого клуба российский полузащитник вышел на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.
Вчера, 19 сентября, "Галатасарай" на выезде уступил "Трабзонспору" в матче 6 тура турецкой Суперлиги со счетом 0:4, хет-трик на свой счет в этой встрече записал Мохамед Салах. Батраков вышел на поле во втором тайме.