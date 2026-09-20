Григорян объяснил, каких качеств не хватает Батракову, чтобы закрепиться в "Галатасарае"

Российский тренер Александр Григорян высказался о перспективах полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова.
Фото: Getty Images
По словам Григоряна, Батракову будет тяжело закрепиться в "Галатасарае".

- Батракову будет тяжело закрепиться в "Галатасарае".
У него нет важных качеств для "десятки" европейского уровня — качественного дриблинга и приема с уходом.

Но у него есть целеустремленность и быстрота принятия решения, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. В составе турецкого клуба российский полузащитник вышел на поле в пяти матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится