— Я болею. Обычный ОРВИ. Кашель, заложенность носа. Уже 10 дней сижу на самоизоляции. Сдал тест на коронавирус. Первый результат пришел сегодня — отрицательный. Жду второй и третий, — рассказал тренер в интервью в интервью Sport24.
63-летний Билялетдинов возглавил "Олимп" из города Химки в сентябре 2019 года. В мае 2020 года "Олимп" и "Долгопрудный" объединили в одну команду, получив лицензию на выступления в ФНЛ.
Пока "Олимп-Долгопрудный" выступает в ПФЛ, лидируя в группе 2 с 31 очком в 13 матчах.
Билялетдинов: уже 10 дней сижу на самоизоляции. Тест на COVID-19 — отрицательный
Главный тренер "Олимпа-Долгопрудного" Ринат Билялетдинов рассказал о своём самочувствии.
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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