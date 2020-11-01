Билялетдинов: уже 10 дней сижу на самоизоляции. Тест на COVID-19 — отрицательный

Главный тренер "Олимпа-Долгопрудного" Ринат Билялетдинов рассказал о своём самочувствии.
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
— Я болею. Обычный ОРВИ. Кашель, заложенность носа. Уже 10 дней сижу на самоизоляции. Сдал тест на коронавирус. Первый результат пришел сегодня — отрицательный. Жду второй и третий, — рассказал тренер в интервью в интервью Sport24.

63-летний Билялетдинов возглавил "Олимп" из города Химки в сентябре 2019 года. В мае 2020 года "Олимп" и "Долгопрудный" объединили в одну команду, получив лицензию на выступления в ФНЛ.

Пока "Олимп-Долгопрудный" выступает в ПФЛ, лидируя в группе 2 с 31 очком в 13 матчах.

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Теги: Олимп-Долгопрудный Билялетдинов Р ПФЛ
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