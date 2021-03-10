Как сообщает источник, основным претендентом на пост главного тренера "Спартака-2" является Евгений Бушманов.
Бушманов уже работал со второй командой "красно-белых" с 2013 по 2017 год. Также он возглавлял молодежную сборную России и "Химки".
Напомним, сегодня стало известно, что руководство московского "Спартака" решило досрочно расторгнуть контракт с наставником "Спартака-2" Романом Пилипчуком. В последних девяти матчах у второй команды "красно-белых" семь поражений.
Пилипчук работал со "Спартаком-2" с января прошлого года.
Источник: РБ-Спорт
Источник: Бушманов - основной претендент на пост главного тренера "Спартака-2"
"Спартак-2" занимается поиском нового главного тренера после того, как с этого поста был отправлен в отставку Роман Пилипчук.
Фото: Sportbox
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