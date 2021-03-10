Источник: Бушманов - основной претендент на пост главного тренера "Спартака-2"

"Спартак-2" занимается поиском нового главного тренера после того, как с этого поста был отправлен в отставку Роман Пилипчук.
Фото: Sportbox
Как сообщает источник, основным претендентом на пост главного тренера "Спартака-2" является Евгений Бушманов.

Бушманов уже работал со второй командой "красно-белых" с 2013 по 2017 год. Также он возглавлял молодежную сборную России и "Химки".

Напомним, сегодня стало известно, что руководство московского "Спартака" решило досрочно расторгнуть контракт с наставником "Спартака-2" Романом Пилипчуком. В последних девяти матчах у второй команды "красно-белых" семь поражений.

Пилипчук работал со "Спартаком-2" с января прошлого года.

Источник: РБ-Спорт

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак-2 Бушманов Пилипчук
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Марсель" на последних минутах вырвал победу у "Ренна"
"Атлетико" одержал волевую победу над "Атлетиком"
Дубль Де Брейне помог "Манчестер Сити" обыграть "Саутгемптон"
Перед матчем "Зенит" - "Ахмат" на "Газпром Арене" пройдет вакцинирование от коронавируса 3
"Ливерпуль" и "Лейпциг" объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
"ПСЖ" - "Барселона": Мбаппе, Икарди и Месси начнут матч с первых минут 1
Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом 8
Экс-игрок "Спартака" Боккетти получил тренерскую лицензию 1
Источник: Бушманов - основной претендент на пост главного тренера "Спартака-2" 4
Вилков: если арбитра зовет ВАР - значит, он уже получил двойку 3
Пиоли: матч "Милана" против "МЮ" в Лиге Европы не похож на финал
Галлай - об уходе из "Локомотива": жаль, что внутренняя рабочая шутка вылилась во все то, что сейчас происходит 4
"Рубин" проведет два ближайших домашних матча на стадионе "Центральный" 1
Премиальные Черчесова, возвращение Дзюбы, Васин — наш Беккенбауэр. Главное за 10 марта 1
Официально: Пилипчук покидает "Спартак-2" 8
Вилков рассказал, каких тренеров считает самыми проблемными в РПЛ по отношению к арбитрам 2
Черчесов: Дзюба будет вызван на ближайшие матчи сборной России и останется капитаном 32
Источник: Кутепов мог перейти в "Астану"
Иммобиле вручили "Золотую бутсу" за сезона-2019/20 (фото)
Вилков: тот факт, что при мне "Зенит" побеждает - обыкновенное стечение обстоятельств 13
Источник: тренер "Спартака-2" Пилипчук будет отправлен в отставку 8
Состав сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022 станет известен 15 марта
"Рубин" рассмотрит вариант приглашения Рыжикова в клуб 1
"Динамо" - "Спартак" рассудит Иванов. Назначения арбитров на матчи 22-го тура РПЛ 8
Руководство "Локомотива" уволило более 20-и сотрудников из-за фотографии в соцсетях 8
"Оренбург" крупно обыграл "Торпедо" и поднялся на 2-е место в ФНЛ 1
Умяров и Холланд вошли в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели 9
Итальянские СМИ признали Роналду худшим игроком "Ювентуса" в матче с "Порту" 1
Юрист Черчесова прокомментировал слухи о премиальных тренера сборной России за контрольные матчи 12
"Енисей" разгромил "Шинник", забив 6 безответных мячей
Все новости
-