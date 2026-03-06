Губерниев: не верю в Карседо, его выгонят

"Матчей Кубка много, это все не может нас не радовать, но я не стал бы говорить о том, что у "Спартака" уже опять какой-то кризис. Это было бы голословно.
Я в этого тренера сам по себе не верю, его выгонят, как и всех остальных, довольно быстро. А может быть, и нет…", - сказал Губерниев "Матч ТВ".
Вчера, 5 марта, на "ВТБ Арене" состоялся матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московскими "Динамо" и "Спартаком". Красно-белые потерпели поражение со счетом 2:5.
Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 2 матча, одержала 1 победу и потерпела 1 поражение. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.