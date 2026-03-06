Стали известны назначения арбитров на 20-й тур РПЛ
РФС опубликовала назначения арбитров на 20-й тур РПЛ.
Первый матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 7 марта. Калининградская "Балтика" сыграет в гостях против "Ростова". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 19-ти матчах. На второй строчке располагается "Зенит" с 42 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (40 очков).