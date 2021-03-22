"Игнашевич хорошо работал в "Торпедо". У него огромный опыт, которым он мог бы и дальше делиться с игроками. Сергей сейчас отдохнет и продолжит работать, он молодой и перспективный тренер", - сказал Семин.
Напомним, сегодня Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера "Торпедо". По данным пресс-службы московской команды, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Игнашевич возглавил "Торпедо" летом 2019 года в качестве старшего тренера. У Игнашевича на тот момент не было лицензии Pro, и главным тренером команды в минувшем сезоне был заявлен Николай Савичев. Летом 2020-го Игнашевич был официально утвержден в должности главного тренера москвичей.
На данный момент "Торпедо" пребывает на шестом месте в таблице ФНЛ. От четвертого места, дающего право принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ, москвичей отделяют три очка. "Автозаводцы" проиграли в четырех последних матчах. Накануне они проиграли на выезде "Нижнему Новгороду" со счетом 1:4.
Источник: Sport24
Семин: Игнашевич хорошо работал в "Торпедо"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение Сергея Игнашевича с поста главного тренера "Торпедо".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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