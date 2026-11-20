- Выбор Сергея Ивановича Овчинникова выглядит несколько… Удивительно. К Сергею Ивановичу прекрасно отношусь и желаю ему удачи. Надеюсь, что с ним у "Локомотива" дела пойдут на лад.
Но… Если это временно, как дефибриллятором надо "Локомотив" шарахнуть, - сказал Генич на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Овчинников возглавил "Локомотив" после ухода Михаила Галактионова, проработавшего в клубе четыре года. Москвичи с 11 очками занимают 15-е место в РПЛ. Следующий матч команда проведёт 22 ноября на выезде против "Родины".