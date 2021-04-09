- Руководство "Торпедо" не рвется в РПЛ, пока не построит новый стадион? После ухода из клуба неправильно обсуждать планы руководства. Стояла ли перед нами задача выйти в РПЛ? Да. В сентябре после не слишком удачного старта Авдеев приехал на базу и огласил цель на сезон - премьер-лига. Потом еще и в прессе об этом заявил. Тем самым, конечно, добавив нам мотивации, которой в начале чемпионата явно не хватало, - передает слова Игнашевича "Спорт-Экспресс".
Московское "Торпедо" второй сезон подряд пытается выйти из Футбольной национальной лиги в Российскую премьер-лигу, но в весенней части сезона утрачивает заработанное осенью преимущество. В прошлом сезоне "автозаводцы" с 53 очками после 27 сыгранных туров занимали четвертую строчку в турнирной таблице с отставанием в 1 очко от второго места, однако после ковидной паузы чемпионат ФНЛ не доигрывался, а стыковые матчи, право на которые заработало бы "Торпедо", были отменены. В текущем сезоне черно-белые с 63 очками после 35 матчей занимают четвертое место и бьются за попадание в стыковые матчи.
Игнашевич ответил на вопрос о том, стояла ли перед "Торпедо" задача выйти в РПЛ
Бывший главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, стояла ли перед командой задача повышения в классе.
Фото: ФК "Торпедо"
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