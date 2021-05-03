По информации источника, Аленичев - один из претендентов на пост главного тренера нижегородской команды.
Отметим, ранее стало известно, что "Нижний Новгород" уволил Роберта Евдокимова. Этот специалист являлся наставником команды с 2019 года. Исполняющим обязанности главного тренера коллектива был назначен Антон Хазов.
"Нижний Новгород" занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. В активе нижегородской команды 84 набранных очка.
Напомним, что последним клубом Аленичева был "Енисей", который он возглавлял в 2017-2019 годах.
Источник: Чемпионат
Официально: "Нижний Новгород" уволил Евдокимова с поста главного тренера
Источник: Аленичев - один из претендентов на пост наставника "Нижнего Новгорода"
Бывший наставник "Спартака" и "Енисея" Дмитрий Аленичев может занять пост главного тренера "Нижнего Новгорода".
Фото: "Чемпионат"
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