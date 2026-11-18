Как пишет Metaratings.ru, руководство красно-белых не рассматривает возможность продолжения сотрудничества с вратарём, в том числе в другой должности в структуре клуба. При этом сам футболист намерен продолжить игровую карьеру после возможного ухода из "Спартака".
Довбня присоединился к московской команде летом 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 50 тысяч евро.
После 14 туров "Спартак" с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
"Спартак" принял решение по будущему вратаря - источник
"Спартак" не планирует продлевать контракт с 39-летним голкипером Александром Довбней, который может покинуть команду по окончании сезона.
Фото: ФК "Спартак"