В социальных сетях журналист опубликовал короткий видеоролик с участием бывшего наставника железнодорожников. На записи Галактионов завершает флеш-интервью словами: "Я всё. Спасибо".
Сам Генич сопроводил публикацию единственным словом: "Спасибо".
17 ноября 2026 года "Локомотив" официально объявил об уходе Галактионова, возглавлявшего команду с ноября 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Овчинников.
Генич одним словом отреагировал на расставание "Локомотива" с Галактионовым
Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на официальное расставание московского "Локомотива" с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Фото: ФК "Локомотив"