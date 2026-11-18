- Мне этот выбор непонятен, поскольку Овчинников уже давно не работал в качестве тренера.
Так что я не вижу в нем специалиста, который сможет вывести команду из затяжного кризиса, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".
17 ноября 2026 года Овчинников был назначен старшим тренером "Локомотива" и будет исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах. После 14 туров московский клуб с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ. Следующий матч железнодорожники проведут 22 ноября на выезде против "Родины".