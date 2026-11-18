- Странно, если его сейчас позовёт "Зенит", "Динамо" или "Спартак". Ему бы работу найти. У нас огромное количество тренеров сидят без работы: Шалимов, Рахимов, Черчесов.
Желаю Галактионову найти работу, а дальше уже думать про триумфальное возвращение, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
17 ноября 2026 года "Локомотив" официально объявил об уходе Галактионова, возглавлявшего команду с ноября 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Овчинников.
После 14 туров железнодорожники с 11 очками занимают 15-е место в РПЛ.