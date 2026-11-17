- Если бы сейчас сборную допустили до международных турниров, как вы считаете, готовы ли мы сейчас играть на высоком уровне и показывать результат?
- Считаю, что у нас хорошая сборная, хорошее поколение молодых футболистов. И не только молодых, но и опытных. Но тяжело сказать как было бы, если бы нас допустили до официальных матчей. Я считаю, что у нас хорошая команда. Мы бы точно поборолись и дали бой, - передаёт слова игрока корреспондент Rusfootball.info.
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Фото: Андрей Шрамко, РФС