Наставник национальной команды подчеркнул, что отсутствие футболиста на поле было связано исключительно с его решением, а не с травмой.
- Моё решение. Ибишев и Морозов тоже не сыграли. Он (Карпукас) лидер в "Зените", а лидеры в сборной, условно, это Кисляк, Батраков и прочие, - сказал Карпин на пресс-конференции.
На вопрос о возможной обиде Карпукаса тренер ответил:
- Обижаться он может на жену или на маму.
В ноябре сборная России обыграла Узбекистан (3:2) и Венесуэлу (2:0).
Карпин - об игроке сборной России: обижаться он может на жену или на маму
Наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник "Зенита" Артём Карпукас не получил игрового времени в ноябрьских товарищеских матчах.
Фото: РФС