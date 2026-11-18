- Я стараюсь стать лидером в ЦСКА. Тяжело сказать, чувствую ли я себя лидером. Наверное, больше об этом можно судить со стороны.
Для меня это как следующий шаг: сначала я был совсем молодым игроком, потом был игроком ротации ЦСКА, потом стал привлекаться к основному составу, и у меня была цель закрепиться в стартовом составе, а теперь моя цель - становиться лидером, я иду к ней, - цитирует Кисляка "РИА Новости".
Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за первую команду с января 2024 года. Его контракт действует до июня 2029 года. После 14 туров армейцы с 26 очками занимают пятое место в РПЛ.