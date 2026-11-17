Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва команда Валерия Карпина сумела дважды поразить ворота соперника. Оба гола на свой счёт записал полузащитник Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах встречи.
Этим матчем российская сборная завершила ноябрьский сбор. Ранее подопечные Карпина на выезде обыграли Узбекистан со счётом 3:2.
Товарищеские матчи
Голы: Ал. Миранчук, 59, 75.
Россия: Сафонов, Вахания (Бевеев, 82), Данилов, Мелёхин, Лангович (Круговой, 46), Миронов (Пруцев, 82), Д. Глебов (Кисляк, 70), Батраков (Обляков, 70), К. Глебов (Садулаев, 70), Ал. Миранчук (Гладышев, 89), Комличенко (Тюкавин, 70).
Венесуэла: Контрерас, Феррареси, Бальбо, Арамбуру, Макун, Эррера (Перейра, 54), Бельо (Флорес, 65), Кассерес, Сеговия (Карабальо, 65), Келси (Рамирес, 65), Саварино.
Предупреждения: Комличенко, 50, Кассерес, 50, Сеговия, 52.
Дубль Миранчука принёс сборной России победу над Венесуэлой
Сборная России в товарищеском матче одержала победу над Венесуэлой со счётом 2:0.
Фото: Михаил Шапаев, РФС