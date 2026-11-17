Дубль Миранчука принёс сборной России победу над Венесуэлой

Сборная России в товарищеском матче одержала победу над Венесуэлой со счётом 2:0.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва команда Валерия Карпина сумела дважды поразить ворота соперника. Оба гола на свой счёт записал полузащитник Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах встречи.



Этим матчем российская сборная завершила ноябрьский сбор. Ранее подопечные Карпина на выезде обыграли Узбекистан со счётом 3:2.



Товарищеские матчи



Голы: Ал. Миранчук, 59, 75.



Россия: Сафонов, Вахания (Бевеев, 82), Данилов, Мелёхин, Лангович (Круговой, 46), Миронов (Пруцев, 82), Д. Глебов (Кисляк, 70), Батраков (Обляков, 70), К. Глебов (Садулаев, 70), Ал. Миранчук (Гладышев, 89), Комличенко (Тюкавин, 70).



Венесуэла: Контрерас, Феррареси, Бальбо, Арамбуру, Макун, Эррера (Перейра, 54), Бельо (Флорес, 65), Кассерес, Сеговия (Карабальо, 65), Келси (Рамирес, 65), Саварино.



Предупреждения: Комличенко, 50, Кассерес, 50, Сеговия, 52.