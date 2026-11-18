Месси обратился с требованием к Федерации футбола Аргентины

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси потребовал от Федерации футбола Аргентины (AFA) прекратить коммерческое использование его имени и изображений.

Фото: Getty Images

Как сообщает Marca, аргентинец направил организации официальное письмо. Футболист не хочет, чтобы его образ связывали с руководством национального футбола на фоне финансовых скандалов вокруг федерации.



Кроме того, использование имени и фотографий Месси в коммерческих проектах AFA может негативно сказаться на его отношениях с международными спонсорами.



Месси в составе аргентинцев провёл 207 матчей и забил 125 голов. В 2022 году он стал чемпионом мира.