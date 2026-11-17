- Как вам атмосфера вам?
- Честно, по эмоциями - они непередаваемые. Игра за сборную, полный стадион. С первой до последней секунды слышали поддержку болельщиков.
- Есть ощущение, что соперник показал другой уровень, нежели команды РПЛ?
- Не хочу сейчас команды обесценивать. У нас есть топ-5, у нас есть "Зенит", где есть легионеры очень высокого качества и поиграли в европейских чемпионатах. Если брать Венесуэлу, то там около половины состава играют в Европе - в Испании, "Реале Сосьедад". По матчу было видно мастерство их игроков. Но мы добыли победу и сделали всем праздник.
Rusfootball.info
Лангович сравнил футболистов Венесуэлы с легионерами клубов РПЛ
Защитник сборной России Андрей Лангович высказался после товарищеского поединка с Венесуэлой, который завершился победой со счётом 2:0.
Фото: Андрей Шрамко, РФС