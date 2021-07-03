В "договорных" делах "Чайки" поставлена точка. За что клуб вернётся в ПФЛ

2 июля в отечественном футболе состоялось уникальное событие – профессиональный клуб, выступающий под эгидой РФС, был исключён из своей лиги за доказанное участие в договорных матчах.

Фото: ФК "Чайка"