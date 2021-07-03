В "договорных" делах "Чайки" поставлена точка. За что клуб вернётся в ПФЛ

Вот эти поединки:
- Первенство ПФЛ, «Чайка» 5:0 «Ангушт», 21 октября 2018 года;
- Первенство ПФЛ «Чайка» 1:0 «Дружба», 3 августа 2018 года;
- 1/32 финала Кубка России, «Чайка» 2:0 «Армавир», 22 августа 2018 года.
Ничего подобного в России ещё не было. Рассказываем обо всём по порядку.
Баян давал, а судьи брали. Началось всё в 2018 году
В декабре 2020 года в ФНЛ вспыхнул скандал, связанный с отстранением судьи Максима Матюнина, обслуживавшего матч 1/32 финала Кубка России 2018/2019 между «Чайкой» и «Армавиром». Тогда в КДК РФС установили, что исполнительный директор «Чайки» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче. Арбитром был допущен ряд результативных ошибок в пользу «Чайки». Как итог оба получили пожизненный бан.
Спустя несколько дней в СМИ всплыл второй эпизод, касавшийся уже игры «Чайки» с «Дружбой». И вновь Баяну удалось «договориться» с судьями того матча: Антоном Качановым и его помощниками Денисом Мезенцевым и Денисом Степанищевым. Ту игру футболисты из Песчанокопского «взяли» со счётом 1:0.
Как пояснил глава КДК РФС Артур Григорьянц, дисциплинарный комитет на основе представленных доказательств установил, что исполнительный директор «Чайки» Олег Баян фактически подкупил названную бригаду арбитров и инспектора матча Хыйсыма Алиева. В итоге судьи отработали предвзято, допустив несколько результативных ошибок в пользу «Чайки». Разумеется, все в итоге получили денежное вознаграждение.
Результаты обеих встречи затем были аннулированы. К слову, к тому моменту Баян уже был отстранен от футбола за ставки на тотализаторе.
Напомним, что сезон 18/19 стал сверхуспешным для коллектива из села Песчанокопское: «Чайка» добыла 21 победу в 28 матчах, наколотила 64 мяча (пропустив лишь 14 раз) и добилась желанного выхода в ФНЛ. Южане показали хороший результат в Кубке, дойдя до 1/16 финала и уступив махачкалинскому «Анжи» (на тот момент клуб РПЛ).
Сезон 19/20, когда как раз и начались разговоры о договорных матчах, «Чайка» завершила ровно в середине таблицы – 10 место из 20 команд. Как известно, тот чемпионат был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Третий эпизод дожал «Чайку». Коллектив вернётся в ПФЛ
Вчера в этой скандальной истории была (во всяком случае, пока что) поставлена точка: КДК признал игру «Чайки» против «Ангушта» договорной.
В итоге и тот результат был аннулирован. Тут тоже не обошлось без банов: комитет пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом деятельность судье Сергею Костевичу, считавшемуся, к слову, когда-то весьма перспективным арбитром, а инспектор Владимир Булыгин был отстранён от футбола на 5 лет. Разумеется, о Баяне тоже не забыли – очередное «пожизненное».
Но в этот раз санкции коснулись и самого клуба. Команда из Ростовской области была сослана обратно в ПФЛ. Судя по всему, в клубе рассчитывали на несколько иной итог заседания комитета, поскольку коллектив перед стартом сезона усилили два иностранных нападающих: словак Томаш Весеницки и черногорец Шалета Кордич, имеющий выступления за молодёжные сборные своих стран разных возрастов.
Теперь с новичками придётся расстаться, поскольку в ПФЛ, как известно, легионеров иметь запрещено.
В самом клубе ситуацию прокомментировали так: «Руководство клуба внимательно изучит данное решение КДК, обсудит дальнейшие действия и выступит с подробным заявлением в ближайшее время. Просим наших болельщиков с пониманием отнестись к небольшой паузе, официальная информация появится вскоре».
В данном случае необходимо сделать оговорку, что после ознакомления с перечисленными встречами не складывалось ощущения, будто судейство назначенных арбитров могло кардинально повлиять на результат поединков. Пожалуй, лишь эпизод с голом в ворота «Дружбы» вызвал вопросы: на видео сложно сказать, был там офсайд или нет.
Заметно и то, что после гола гости намекали судье на возможное нарушение правил со стороны хозяев в центре поля, которое предшествовало результативной атаке.
А некоторые голы в ворота «Ангушта» и вовсе казались комичными. В ряде эпизодов вратарь проигравшей стороны несколько раз просто дарил мяч соперникам, отбивая «круглого» им в ноги.
Почти наверняка место «Чайки» в новом сезоне ПФЛ займёт «Томь».
Тучи над клубом сгущались и в 2019 году, но тогда пронесло
В 2019 году «Чайка» боролась за выход в ФНЛ с «Урожаем» (сейчас это «Кубань») и в какой-то момент даже обвинила соперника в нечестной игре. Скандальный статус тогда приобрела игра между «Чайкой» и «Черноморцем».
Выяснилось, что перед встречей генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил тренеру «Черноморца» Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По итогам разбирательства Градиленко получил год дисквалификации. В годичный «отпуск» отправился и тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков, согласившийся на предложение Градиленко, который ушел работать таксистом.
С другой стороны, КДК установил, что три игрока новороссийского клуба (Резников, Юдин и Пуляев) фактически сдали тот матч за финансовое вознаграждение – каждый затем был отстранён от футбола на три года. Правда, в их случае так и не выяснилось, кто же заплатил защитникам за необходимый результат.
А скандально известный Баян успешно прошёл проверку на детекторе лжи, в отличие от последовавших за этим проверок.