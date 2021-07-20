Напомним, Обухов заявил, что игрокам московского клуба "делали инъекции и давали таблетки".
По словам Бородюка, подобных заявлений допускать ни в коем случае нельзя.
"Я с ним не работал и не знаю его. Когда я стал работать, то этого игрока не было в команде. А то, что он говорит в адрес "Торпедо", является полным безобразием. Такого нельзя допускать", - цитирует Бородюка "СЭ".
Обухов является воспитанником академии московского "Спартака". В 2013 году нападающий выступал на правах аренды за столичное "Торпедо". В 2016-м игрок перебрался в "Кубань", откуда спустя два года на правах свободного агента перешел в "Мордовию". До трансфера в "Ростов" осенью прошлого года Обухов также защищал цвета "Тамбова" и "Сочи".
Обухов: в "Торпедо" за 20 часов до игры нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток
Бородюк: слова Обухова в адрес "Торпедо" являются полным безобразием
Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк прокомментировал слова нападающего "Ростова" Владимира Обухова.
Фото: РФС
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