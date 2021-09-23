СМИ: клубы ФНЛ поддержали реформу Hypercube

Компания Hypercube и Проектный офис РФС провели консультации с большинством клубов ФНЛ о возможном изменении формата турнира.

Фото: ФНЛ





Отмечается, что против высказались только представители астраханского "Волгаря". Вероятно, предполагаемый формат будет одобрен на голосовании в октябре. Изменения должны вступить в силу с сезона-2022/23.



В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги принимает участие 20 команд. Клубы, которые займут 1-е и 2-е место, напрямую выйдут в РПЛ, обладатели 3-го и 4-го места проведут стыковые матчи с 13-й и 14-й командой Российской Премьер-лиги. В ФНЛ-2 по итогам сезона вылетят коллективы, которые займут места с 17-е по 20-е.



Источник: По информации источника, больше половины клубов первого дивизиона поддержали проект "Сатурн-20", предполагающий разделение команд на две группы с последующими переходами между ними.Отмечается, что против высказались только представители астраханского "Волгаря". Вероятно, предполагаемый формат будет одобрен на голосовании в октябре. Изменения должны вступить в силу с сезона-2022/23.В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги принимает участие 20 команд. Клубы, которые займут 1-е и 2-е место, напрямую выйдут в РПЛ, обладатели 3-го и 4-го места проведут стыковые матчи с 13-й и 14-й командой Российской Премьер-лиги. В ФНЛ-2 по итогам сезона вылетят коллективы, которые займут места с 17-е по 20-е.Источник: Чемпионат