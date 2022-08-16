По информации источника, отставка уже бы состоялась, если бы башкирский клуб не обыграл "Велес" в 5-м туре Первой лиги. Напомним, "Уфа" победила со счетом 2:0.
Сообщается, что уфимцы продолжают переговоры с кандидатами. Основной - Денис Попов, который ассистировал Сергею Юрану в "СКА-Хабаровске" и "Химках".
Отмечается, что Попов был на игре с "Велесом", с ним общалось руководство "Уфы".
"Уфа" вылетела в Первую лигу из Российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошлого сезона. Башкирский клуб в стыковых матчах проиграл "Оренбургу".
В таблице Первой лиги "Уфа" занимает 10-е место, набрав в 5 матчах 7 очков.
Ближайший матч уфимцы проведут 21 августа - на своем поле они примут астраханский "Волгарь".
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Уфа" рассматривает варианты замены Томарова на посту главного тренера
"Уфа" рассматривает варианты замены Сергея Томарова на посту главного тренера.
Фото: ФК "Уфа"