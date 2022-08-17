СМИ: новым главным тренером "Уфы" будет назначен Денис Попов

По данным источника, "Уфу" с высокой вероятностью возглавит 43-летний Денис Попов, входивший в тренерский штаб Сергея Юрана в "Химках".

Фото: ФК "СКА-Ростов"





Сегодня пресс-служба "Уфы" объявила об уходе с должности главного тренера Сергея Томарова, который продолжит работу в системе клуба в другом качестве. В пяти стартовых турах Первой лиги клуб набрал 7 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице.



Источник: Новым главным тренером "Уфы" с высокой долей вероятности станет 43-летний Денис Попов, сообщают СМИ. По данным источника, о назначении Попова руководство клуба из столицы Башкортостана объявит завтра, 18 августа. Ранее специалист входил в состав тренерского штаба Сергея Юрана в "СКА-Хабаровске" и подмосковных "Химках".Сегодня пресс-служба "Уфы" объявила об уходе с должности главного тренера Сергея Томарова, который продолжит работу в системе клуба в другом качестве. В пяти стартовых турах Первой лиги клуб набрал 7 очков и находится на 11 месте в турнирной таблице.Источник: Sport24