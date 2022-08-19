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СМИ: "Уфа" арендует полузащитника "Локомотива"

"Локомотив" и "Уфа" договорились о переходе полузащитника Андрея Никитина.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, стороны согласовали между собой аренду игрока "железнодорожников" с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Никитин выступал на правах аренды за воронежский "Факел". В 24 матчах ФНЛ он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Контракт 21-летнего россиянина с "Локо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

"Уфа" в таблице Первой лиги занимает 10-е место, набрав в 5 матчах 7 очков.

Источник: Metaratings


УФА Локомотив Российские трансферы
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