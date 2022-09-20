Дзагоев подал иск на 2,6 миллиона рублей из-за затянувшихся работ в квартире

Полузащитника "Рубина" Алан Дзагоев подал иск в Никулинский суд Москвы о взыскании неустойки в 2,6 миллиона рублей за просрочку выполнения монтажных работ в квартире.

Фото: ФК "Рубин"





Судебное заседание назначено на 19 октября.



Полузащитник Алан Дзагоев летом на правах свободного агента перешел в "



"Рубин" занимает 2-е место в таблице Первой лиги, набрав в 10 матчах 19 очков. На 2 балла казанцы отстают от лидирующей "Алании" (21 очко).



Источник: "Зарегистрирован иск о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 2 миллионов 605 тысяч 164 рубля 13 копеек и компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы", - сообщил пресс-секретарь суда Александр Арбузов.Судебное заседание назначено на 19 октября.Полузащитник Алан Дзагоев летом на правах свободного агента перешел в " Рубин ". Контракт Дзагоева рассчитан до конца текущего сезона. Предыдущим клубом 32-летнего футболиста был ЦСКА . В минувшие выходные Дзагоев забил дебютный гол за казанцев - он отличился в матче 10-го тура Первой лиги против "Волгаря" (3:2)."Рубин" занимает 2-е место в таблице Первой лиги, набрав в 10 матчах 19 очков. На 2 балла казанцы отстают от лидирующей "Алании" (21 очко).Источник: РИА Новости