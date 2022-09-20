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Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из "Рубина"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, при каких обстоятельствах полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб.
Фото: ФК "Рубин"
"Самую большую роль в этом переходе сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.

Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдем навстречу и отпустим его. Это факт", - цитирует Яровинского Metaratings.

Полузащитник Алан Дзагоев летом на правах свободного агента перешел в "Рубин". Контракт Дзагоева рассчитан до конца текущего сезона. Предыдущим клубом 32-летнего футболиста был ЦСКА. В минувшие выходные Дзагоев забил дебютный гол за казанцев - он отличился в матче 10-го тура Первой лиги против "Волгаря" (3:2).

"Рубин" занимает 2-е место в таблице Первой лиги, набрав в 10 матчах 19 очков. На 2 балла казанцы отстают от лидирующей "Алании" (21 очко).


Дзагоев Рубин Яровинский
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