"Самую большую роль в этом переходе сыграл Леонид Слуцкий. Алан, мягко говоря, хорошо знаком с Леонидом Викторовичем. Тут не пришлось сильно убеждать игрока.
Если он получит из-за рубежа достойный вариант, который его невероятно устроит, мы пойдем навстречу и отпустим его. Это факт", - цитирует Яровинского Metaratings.
Полузащитник Алан Дзагоев летом на правах свободного агента перешел в "Рубин". Контракт Дзагоева рассчитан до конца текущего сезона. Предыдущим клубом 32-летнего футболиста был ЦСКА. В минувшие выходные Дзагоев забил дебютный гол за казанцев - он отличился в матче 10-го тура Первой лиги против "Волгаря" (3:2).
"Рубин" занимает 2-е место в таблице Первой лиги, набрав в 10 матчах 19 очков. На 2 балла казанцы отстают от лидирующей "Алании" (21 очко).
Яровинский назвал условие для ухода Дзагоева из "Рубина"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, при каких обстоятельствах полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб.
Фото: ФК "Рубин"