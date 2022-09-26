По информации источника, благодаря трансферам нападающего Гамида Агаларова, защитника Юрия Журавлева и полузащитника Владислава Камилова в "Ахмат" башкирский клуб получит около 200 млн рублей. Клуб закроет долги перед футболистами и обеспечит финансовую стабильность во второй части сезона.
Также сообщается, что зимой "Уфа" рассчитывает продать еще одного или нескольких игроков.
По итогам прошлого сезона "Уфа" вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Первую лигу. После 11-го тура первенства уфимцы занимают в турнирной таблице 12-е место, имея в своем активе 13 очков.
Вчера уфимский клуб в гостях сыграл вничью с "Акроном" (1:1). 1 октября на своем поле башкирский коллектив примет "Балтику". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 11:45 мск.
Источник: Metaratings
СМИ: "Уфа" сможет доиграть сезон в Первой лиге
"Уфа" сможет доиграть сезон в Первой лиге, несмотря на финансовые трудности.
Фото: ФК "Уфа"